«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» примет «Осасуну» в матче 1-го тура Ла Лиги.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ла Лига. 1 тур
19 августа 19:00, Сантьяго Бернабеу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
