5

«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» примет «Осасуну» в матче 1-го тура Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ла Лига. 1 тур
19 августа 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
Осасуна

Календарь Ла Лиги

А что теперь делать со Станковичем?23862 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Предварительный состав сборной России, Счетная палата недовольна Минспортом, Голдобин в СКА, комментатор ЮФЛ извинился перед женщиной-арбитром, Диарра требует 35 млн евро за ущерб и другие новости
136 минут назад
Невилл считает, что «МЮ» войдет в топ-3 в АПЛ: «Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей»
721 минуту назад
Карим Бензема: «Роналду – легенда футбола. Он внес и продолжает вносить большой вклад в этот спорт. Могу пожелать ему всего наилучшего»
346 минут назад
Романцев о «Спартаке» и «Зените»: «Нельзя валяться после каждого столкновения – это легионеры делают. Валяешься, корчишься – иди в фигурное катание»
29сегодня, 05:10
Маркус Рэшфорд: «Флик – особенный тренер, знающий, как работать с особенными футболистами. Он мотивирован превзойти результат прошлого сезона»
10сегодня, 04:55
Проверьте ваши результаты в Основе! Или создайте команды на следующие туры РПЛ и АПЛ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб»
25сегодня, 03:15
«Энрике гарцует на фланге, Жерсон играет без движения, не ускоряется – пешком ходят. Не готовы ментально играть за «Зенит». Канищев о команде Семака
11сегодня, 03:05
«Галатасарай» готовит предложение по Кисляку. Турецкий клуб привлекает сбалансированная игра хавбека ЦСКА и его поведение на поле
60сегодня, 02:41
Романцев о матче «Спартака» и «Зенита»: «Осадок остался от господина Барко – что ты выпендриваешься? Пробей нормально. Зачем эти паузы?»
50сегодня, 02:31
Ко всем новостям
Последние новости
Сака о победе над «МЮ»: «Не самый лучший матч «Арсенала» – не соответствовали стандартам, принимали неверные решения. Нас не наказали, но не можем так играть»
136 минут назад
Петржела о «Зените»: «Клуб должен формироваться из игроков академии. Иначе зачем тогда ее содержать? Семаку больше нечего дать команде»
15сегодня, 04:45
Ла Лига стартовала! «Реал» сыграет с «Осасуной»
226сегодня, 04:20
Каземиро про 0:1 от «Арсенала»: «МЮ» играл лучше – команда на правильном пути. Не скажу, что поражение – это нормально, потому что мы должны побеждать»
4сегодня, 03:55
Ринат Билялетдинов о Батракове и «Ман Сити»: «Допускаю, что есть реальный интерес из Европы. Такие новости чешут самолюбие российского футбола»
12сегодня, 03:34
«Интер» отказался от подписания Лукмана. Пропускавший тренировки «Аталанты» хавбек может сыграть за клуб в 1-м туре Серии А
4сегодня, 03:30
«Спартаку» нужен российский лидер раздевалки. Бабич может говорить по-русски, наверное, но к нему есть большие вопросы». Никитин о красно-белых
5сегодня, 02:51
Ромеро о продлении контракта с «Тоттенхэмом»: «Для меня этот клуб – лучший в мире. Стал капитаном команды, подписал новый договор – фантастическое решение»
1сегодня, 02:21
«Фенербахче» Моуринью за 15+5 млн евро близок к покупке вингера «Зальцбурга» Доржелеса
сегодня, 01:58
«Галатасарай» предложил 20 млн евро и бонусы за Кошту. Вратарь «Порту» является альтернативой Эдерсону
4сегодня, 01:45