Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
Джон Уолл объявил о завершении карьеры.
34-летний разыгрывающий защитник, пятикратный участник Матча всех звезд НБА, объявил о завершении баскетбольной карьеры после 11 сезонов в лиге.
Уолл был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта 2010 года после одного сезона за университет Кентукки. Большую часть карьеры он провел за «Уизардс» (2010–2020), а также выступал за «Хьюстон» (2020–2022) и «Клипперс» (2022–2023).
В 2017 году Уолл был включен в третью символическую сборную НБА, а в 2014-м выиграл конкурс по броскам сверху. В сезоне-2016/17 он лидировал в лиге по перехватам.
Уолл провел в НБА 647 матчей, набирая в среднем 18,7 очка, 8,9 передачи, 4,2 подбора и 1,7 перехвата за встречу.
Уолл объявил о завершении карьеры на своей странице в Instagram.
Опубликовал: Геннадий Ильин
