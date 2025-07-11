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  • «Торпедо» исключили из РПЛ, «Оренбург» или «Урал» займут его место, Fan ID не отменят, Анисимова не пустила Соболенко в финал «Уимблдона», академия Плющенко просит 22,5 млн рублей и другие новости
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«Торпедо» исключили из РПЛ, «Оренбург» или «Урал» займут его место, Fan ID не отменят, Анисимова не пустила Соболенко в финал «Уимблдона», академия Плющенко просит 22,5 млн рублей и другие новости

1. «Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей «за попытку организации договорных матчей». Руководство клуба дало взятку 1,5 млн рублей арбитру Головко. Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов назвал силовикам 12 судей, которым платил.

Алаев считает решение жестким, но справедливым. Осталось, понять, кого возьмут на вакантное место – вариант с 15 участниками РПЛ не рассматривает. «Урал» готов биться с «Оренбургом» за место в лиге, Черданцев заявил, что нужен стыковой матч.

2. Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID. Журова довольна – не придется вводить опять, когда вернутся международные турниры. А Свищев все объяснил безопасностью в «не самые мирные времена».

3. 12-я ракетка мира Аманда Анисимова вышла в финал «Уимблдона», обыграв Арину Соболенко. В решающем матче американка встретится с Игой Швентек, которая выбила Белинду Бенчич. Для польки это первый финал «Уимблдона», при этом она единственная действующая теннисистка с финалами ТБШ на всех покрытиях.

4. Академия Евгения Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу.

5. Концерн Volvo выяснил, в какую страну ЕС был продан грузовик, оказавшийся у ФЛГР, и попросил власти начать расследование.

6. Трансферы. «Реал» решил продать Родриго, хочет подписать Конате и согласовал трансфер Каррераса. «Арсенал» готов отказаться от сделки по Дьокерешу. ЦСКА подписал бразильца Матеуса Алвеса.

7. СКА покинул «СКА-Арену» из-за стоимости аренды – 15 млн рублей за матч. Переехавший туда «Куньлунь» закроет тканью верхний ярус арены. Китайский клуб ищет нового тренера: в шорт-лист включены Джон Торторелла, Майк Бэбкок или Жерар Галлан.

8. Хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо». Роман Ротенберг доволен: «Вместе у нас много больших хоккейных дел!»

9. Депутат Хамитов предложил создать приложение «Физра+» для учителей физкультуры.

10. «ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших клубов мира от Opta Sports.

11. Бен Хили выиграл шестой этап веломногодневки «Тур де Франс».

12. Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА.

13. С «Крыльев Советов» взыскали 923 млн рублей по иску структуры «Ростеха».

14. «Краснодар» показал форму собственного производства на сезон-2025/26.

15. Факт дня: Месси создал больше явных голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь «Реал».

Цитаты дня

Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»

Адвокат владельца «Торпедо» об исключении из РПЛ: «Руководство РФС должно уйти в отставку. Они проигнорировали конституцию и отменили презумпцию невиновности»

Журналист Сиро Лопес: «Болельщики «Реала» продали бы 3/4 состава, если не весь – то, что было в матче с «ПСЖ», неприемлемо. Большая часть ответственности – на Алонсо»

Андрей Канчельскис: «Нужно убрать лимит на легионеров, если российский футбол хочет развиваться. В каких странах есть лимиты? Велосипед уже изобретен, а мы хотим кого-то удивить»

Алексей Попов: «Возможно, Ферстаппен уже подписал контракт с «Мерседесом», и Хорнер это знает»

Кто выиграет Суперкубок России?901 голос
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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