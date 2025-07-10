«ПСЖ» – лучший клуб мира по версии Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «Реал» – 6-й
«ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших клубов мира от Opta Sports.
Победители Лиги чемпионов получили максимальную оценку по шкале от 0 до 100 и стали первыми в списке из более чем 10 000 клубов.
В десятку лучших вошли:
1. «ПСЖ» – 100 баллов.
2. «Ливерпуль» – 99,27.
3. «Арсенал» – 98,79.
4. «Манчестер Сити» – 97,98.
5. «Барселона» – 96,89.
6. «Реал» – 95,41.
7. «Бавария» – 95,16.
8. «Челси» – 94,89.
9. «Астон Вилла» – 94,79.
10. «Ньюкасл» – 94,73.
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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