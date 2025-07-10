«ПСЖ» – лучший клуб мира по версии Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «Реал» – 6-й

«ПСЖ» возглавил рейтинг сильнейших клубов мира от Opta Sports.

Победители Лиги чемпионов получили максимальную оценку по шкале от 0 до 100 и стали первыми в списке из более чем 10 000 клубов.

В десятку лучших вошли:

1. «ПСЖ » – 100 баллов.

2. «Ливерпуль » – 99,27.

3. «Арсенал » – 98,79.

4. «Манчестер Сити » – 97,98.

5. «Барселона » – 96,89.

6. «Реал» – 95,41.

7. «Бавария» – 95,16.

8. «Челси» – 94,89.

9. «Астон Вилла» – 94,79.

10. «Ньюкасл» – 94,73.