«Болельщики «Реала» продали бы 3/4 состава, если не весь – то, что было в матче с «ПСЖ», неприемлемо. Большая часть ответственности – на Алонсо». Журналист Сиро Лопес о 0:4 в 1/2 КЧМ

Журналист Сиро Лопес раскритиковал игру «Реала» в матче с «ПСЖ».

В полуфинале клубного чемпионата мира мадридцы уступили со счетом 0:4.

«После увиденного болельщики «Реала », как и я сам, продали бы три четверти состава, если не весь. Анализировать тактический план Алонсо , когда к 8-й минуте оборона допустила две ошибки и соперник повел со счетом 2:0, было бы крайне несправедливо. По-моему, это можно назвать катастрофой.

Очевидно, большая часть ответственности лежит на Алонсо. Именно он выбрал этих игроков [для стартового состава].

В прошлом сезоне я считал, что проблема в подходе. Но это совсем другая история. То, что мы увидели в этом матче, неприемлемо», – сказал Лопес в эфире El Partidazo de COPE.