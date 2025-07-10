  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Volvo о грузовике российских лыжников: «Он был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Мы попросили власти начать расследование»
89

Volvo о грузовике российских лыжников: «Он был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Мы попросили власти начать расследование»

Концерн Volvo выяснил, в какую страну ЕС был продан грузовик, оказавшийся у ФЛГР.

Ранее Федерация лыжных гонок России приобрела новый тягач для вакс-кабины. В Volvo инициировали расследование, как грузовик попал в Россию в обход санкций.

«То, что мы знаем сейчас, это результат нашего анализа: грузовик изначально был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Поэтому мы связались с властями этой страны и попросили их начать расследование.

Поскольку дело теперь передано властям соответствующей страны, мы не хотим ставить под угрозу их расследование. Мы позволим им вести дело так, как они сочтут нужным», – сказал пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша продукция не попадала в чужие руки. Когда мы замечаем что-то подозрительное, мы действуем немедленно», – добавили в компании.

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Dagbladet
logoЕлена Вяльбе
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Вольво
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Фирма, поставившая тягач ФЛГР, о расследовании Volvo: «Не считаем нужным раскрывать наши логистические решения»
730 июня, 06:30
Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование
16130 июня, 04:15
Елена Вяльбе об Олимпиаде-2026: «В любом случае нас допустят, но в каком формате – так же, как в Париже, или придумают что-то новое»
527 июня, 13:58
Главные новости
Олимпийская чемпионка Карл, попавшаяся на допинге: «Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной»
27вчера, 14:18
Тихонов о словах Коростелева про «переход за миллиард»: «Чего на него обижаться. Тренеры на периферии получают нищенские зарплаты в зимних видах спорта»
3вчера, 14:03
Степанова о ЧР на Сахалине: «Уверена, будет и мощный спонсор, и крупный лидер-руководитель, но кто этот замечательный человек? Почему за полгода до старта мы о нем ничего не знаем?»
37вчера, 11:47
Дмитрий Губерниев: «Коростелеву миллиард никто не предложит. Деньги многое решают, но, безусловно, не все»
3вчера, 07:25
Степанова о лыжном ЧР на Сахалине: «Не верю в толпы болельщиков, которые туда придут. А нам нужны сотни тысяч»
278 июля, 14:03
Коростелев о допинговом деле Карл: «Есть ряд правил, попало в организм — неси ответственность»
48 июля, 13:59
Коростелев о смене спортивного гражданства: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится?»
48 июля, 13:48
Коростелев о возможном пропуске Олимпиады: «Во сколько там Сундбю выиграл? В 33-34? Главное — добегать, не сломаться»
8 июля, 13:37
Норвежский журналист Салтведт: «Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российским лыжам после своих нелепых заявлений»
358 июля, 13:21
Губерниев о лыжном ЧР на Сахалине: «Совершенно дурацкое решение Вяльбе, которое не позволит всей стране смотреть лыжи»
328 июля, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
1вчера, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51