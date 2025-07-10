Volvo о грузовике российских лыжников: «Он был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Мы попросили власти начать расследование»
Ранее Федерация лыжных гонок России приобрела новый тягач для вакс-кабины. В Volvo инициировали расследование, как грузовик попал в Россию в обход санкций.
«То, что мы знаем сейчас, это результат нашего анализа: грузовик изначально был приобретен клиентом в одной из стран ЕС. Поэтому мы связались с властями этой страны и попросили их начать расследование.
Поскольку дело теперь передано властям соответствующей страны, мы не хотим ставить под угрозу их расследование. Мы позволим им вести дело так, как они сочтут нужным», – сказал пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша продукция не попадала в чужие руки. Когда мы замечаем что-то подозрительное, мы действуем немедленно», – добавили в компании.
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