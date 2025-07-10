РФС не рассматривает вариант с 15 командами в РПЛ-2025/26. Вместо «Торпедо» сыграют «Оренбург» или «Урал», скорее всего («Матч ТВ»)

В РФС не рассматривают сокращение Мир РПЛ до 15 команд в следующем сезоне.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить «Торпедо» из числа участников РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

По информации «Матч ТВ», бюро исполкома РФС не будет обсуждать вариант с участием 15 команд в следующем сезоне РПЛ после исключения «Торпедо». Вероятнее всего, вместо «Торпедо» в высшем дивизионе сыграет «Оренбург», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона, или «Урал», не прошедший в РПЛ через стыковые матчи.

Сообщалось , что заседание исполкома состоится в пятницу и пройдет в заочном режиме. Старт нового розыгрыша чемпионата России запланирован на 18 июля.