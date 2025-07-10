Черданцев предложил стыковой матч «Оренбурга» с «Уралом»: «Кто выиграет, тот и поднимется в РПЛ. Оставить «Оренбург» – нарушение спортивного принципа, «Урал» не заслужил повышения»

Георгий Черданцев предложил «Оренбургу» и «Уралу» сыграть за выход в РПЛ.

Сегодня «Торпедо » решением КДК РФС был исключен из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон и оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

Сообщалось , что вместо московского клуба в высшем дивизионе могут сыграть «Оренбург» или «Урал». Заседание бюро исполкома РФС пройдет в заочном режиме 11 июля.

– В данной ситуации какое решение по замене «Торпедо» будет наиболее справедливым?

– Можно дойти вплоть до того, что будем бросать жребий. Конечно, по справедливости надо было бы организовать матч между «Уралом » и «Оренбургом ». Они и так готовятся к сезону. Пускай и сыграют стыковой матч. Кто выиграет, тот и поднимется в РПЛ. Думаю, организовать такую игру не так сложно. Тогда при этом надо поменять кругами матчи ЦСКА в первом туре, чтобы они играли дома. От одного переноса ничего не изменится, учитывая ситуацию, в которой все оказались. Тогда отпадет проблема у ЦСКА, при которой им надо планировать выезд. Это было бы логичное решение.

Самое простое – это оставить «Оренбург». Я считаю, что это категорическое нарушение принципа проведения спортивного соревнования. Ты вылетел и не можешь остаться, когда вылетел. Вылетевший вылетает по определению. «Урал» по спортивному принципу тоже не заслужил повышения, они же проиграли стыковые матчи.

Если бы я принимал волевое решение, то я бы предложил поменять местами круги в первом туре, поставить матч ЦСКА в Москве и в ближайшие 3–4 дня организовать матч между командами. Думаю, что лига должна арендовать стадион для такого матча. В Англии же играют бесконечные плей‑офф, и ничего. Думаю, что будет принято императивное решение оставить «Оренбург» в РПЛ , хотя это весьма спорно, – сказал комментатор «Матч ТВ».