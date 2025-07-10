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  • Руководители «Торпедо» дали взятку в 1,5 млн рублей арбитру матча с «КАМАЗом» Головко через посредника. Судья отправлен под домашний арест, посредник находится под подпиской о невыезде
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Руководители «Торпедо» дали взятку в 1,5 млн рублей арбитру матча с «КАМАЗом» Головко через посредника. Судья отправлен под домашний арест, посредник находится под подпиской о невыезде

Боссы «Торпедо» дали судье матча с «КАМАЗом» взятку в размере 1,5 млн рублей.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерия Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

Ранее полиция также задержала арбитра Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги. По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

«Моими коллегами из Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлен новый факт оказания противоправного влияния на результаты спортивного соревнования с участием футбольного клуба «Торпедо Москва». 

24 мая 2025 года состоялся матч между футбольными командами «Торпедо Москва» и «КАМАЗ», который закончился со счетом 1:1. Данный результат позволил ФК «Торпедо Москва» выйти в российскую Премьер-лигу.

Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования.

В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ.

В отношении спортивного судьи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго фигуранта – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователями Следственного департамента МВД России продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко (Иван Карпов)

Кто должен заменить «Торпедо»?9787 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
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