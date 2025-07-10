Ротенберг о «Красной машине Юниор» в структуре «Динамо»: «Хотел бы поблагодарить правительство Московской области, мэрию Москвы. Вместе у нас много больших хоккейных дел!»

Роман Ротенберг высказался о вхождении «Красной машины Юниор» в систему «Динамо».

Бело-голубые ранее сообщили , что хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо ».

«Рад, что наша быстро прогрессирующая школа «Красная машина Юниор» стала частью великого клуба «Динамо» (Москва).

Мы знаем сотни прославленных динамовских воспитанников, ставших олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Уверен, вскоре их число возрастет.

Мы укрепляем фундамент нашей вертикали, детский хоккей – основа успеха на всех уровнях. Уверен, всего через несколько лет мы услышим имена многих ребят, которые сегодня занимаются в академии «Динамо».

В нашей школе сильный тренерский состав, отличная инфраструктура, передовые методики – есть все, что нужно для занятий хоккеем и подготовке спортсменов высочайшего уровня.

Хотел бы поблагодарить за поддержку хоккейный клуб «Динамо», правительство Московской области и мэрию Москвы.

Все только начинается! Вместе у нас еще много больших хоккейных дел!» – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .