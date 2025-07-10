Президент «Урала» об исключении «Торпедо»: «В честь чего в РПЛ должен быть «Оренбург», а не «Урал», с какого бока? Мы готовы играть»
Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что вместо «Торпедо» в высшем дивизионе будет играть «Оренбург», занявший 15-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в Мелбет Первую лигу. «Урал» в прошлом сезоне стал четвертым в Первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В стыках екатеринбуржцы заняли место ставшего третьим в Первой лиге «Черноморца», который не смог принять участие в играх из-за отсутствия лицензии, позволяющей выступать в РПЛ.
«В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока?
Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так?
Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему», – заявил Иванов.
«Урал» готов обратиться в CAS, если не получит шанс сыграть с «Оренбургом» за выход в РПЛ при исключении «Торпедо» («СЭ»)
Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило? Смотрим тут 📺