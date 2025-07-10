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Президент «Урала» об исключении «Торпедо»: «В честь чего в РПЛ должен быть «Оренбург», а не «Урал», с какого бока? Мы готовы играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вместо «Торпедо» в высшем дивизионе будет играть «Оренбург», занявший 15-е место в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 и вылетевший в Мелбет Первую лигу. «Урал» в прошлом сезоне стал четвертым в Первой лиге и уступил «Ахмату» в стыковых матчах со счетом 2:3 по сумме двух встреч. В стыках екатеринбуржцы заняли место ставшего третьим в Первой лиге «Черноморца», который не смог принять участие в играх из-за отсутствия лицензии, позволяющей выступать в РПЛ.

«В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока?

Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так?

Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему», – заявил Иванов.

«Урал» готов обратиться в CAS, если не получит шанс сыграть с «Оренбургом» за выход в РПЛ при исключении «Торпедо» («СЭ»)

Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило? Смотрим тут 📺

Кто должен заменить «Торпедо»?5660 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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