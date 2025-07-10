Месси создал больше явных голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь «Реал». «Интер Майами» также больше владел мячом, чем мадридцы
«Интер Майами» в игре против «ПСЖ» владел мячом больше, чем «Реал».
Клуб МЛС встречался с победителем Лиги чемпионов в 1/8 финала клубного чемпионата мира и потерпел поражение со счетом 0:4. При этом он контролировал мяч 33,4% времени.
«Реал» в полуфинале проиграл парижанам с тем же счетом, но его владение составило 31,9% (по другим данным – 32,2%).
ESPN также отмечает, что капитан «Интер Майами» Лионель Месси создал больше явных голевых моментов за матч против «ПСЖ», чем весь «Реал»: 1 против 0.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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