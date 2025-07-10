Месси создал больше явных голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь «Реал». «Интер Майами» также больше владел мячом, чем мадридцы

«Интер Майами» в игре против «ПСЖ» владел мячом больше, чем «Реал».

Клуб МЛС встречался с победителем Лиги чемпионов в 1/8 финала клубного чемпионата мира и потерпел поражение со счетом 0:4. При этом он контролировал мяч 33,4% времени.

«Реал » в полуфинале проиграл парижанам с тем же счетом, но его владение составило 31,9% (по другим данным – 32,2% ).

ESPN также отмечает, что капитан «Интер Майами » Лионель Месси создал больше явных голевых моментов за матч против «ПСЖ », чем весь «Реал»: 1 против 0.