Экс-гендиректор «Торпедо» Скородумов назвал силовикам 12 судей, которым давал деньги (Иван Карпов)

Число судей, фигурирующих в деле «Торпедо», выросло до 12.

«Чемпионат» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова сообщает, что Валерий Скородумов, занимавший должность гендиректора московского клуба, назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

Ранее стало известно , что Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет. «Торпедо» было исключено из РПЛ .

Руководители «Торпедо» дали взятку в 1,5 млн рублей арбитру матча с «КАМАЗом» Головко через посредника. Судья отправлен под домашний арест, посредник находится под подпиской о невыезде

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