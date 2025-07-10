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Швентек впервые вышла в финал «Уимблдона». Она ни разу не проигрывала в решающих матчах ТБШ

Четвертая ракетка мира Ига Швентек стала финалисткой «Уимблдона».

Она обыграла Белинду Бенчич – 6:2, 6:0.

Полька повесила 91-ю баранку на профессиональном уровне, в том числе 28-ю на турнирах «Большого шлема».

Швентек впервые вышла в финал на «Уимблдоне» и шестой раз – на «Больших шлемах» в целом. Она чемпионка US Open-2022 и четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024).

Швентек – первая полька, вышедшая в финал «Уимблдона» с 2012 года, когда до этой стадии дошла Агнешка Радванска.

За шестой титул на «Больших шлемах» она поборется с Амандой Анисимовой. Это будет их первый матч на уровне WTA-тура.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoИга Швентек
logoБелинда Бенчич
logoWTA
logoАгнешка Радванска
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