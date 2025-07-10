Швентек впервые вышла в финал «Уимблдона». Она ни разу не проигрывала в решающих матчах ТБШ

Четвертая ракетка мира Ига Швентек стала финалисткой «Уимблдона».

Она обыграла Белинду Бенчич – 6:2, 6:0.

Полька повесила 91-ю баранку на профессиональном уровне, в том числе 28-ю на турнирах «Большого шлема».

Швентек впервые вышла в финал на «Уимблдоне » и шестой раз – на «Больших шлемах» в целом. Она чемпионка US Open -2022 и четырех «Ролан Гаррос » (2020, 2022-2024).

Швентек – первая полька, вышедшая в финал «Уимблдона» с 2012 года, когда до этой стадии дошла Агнешка Радванска .

За шестой титул на «Больших шлемах» она поборется с Амандой Анисимовой . Это будет их первый матч на уровне WTA-тура.