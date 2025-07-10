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  • ❌«Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей «за попытку организации договорных матчей». Экс-директор Скородумов отстранен на 10 лет, совладец Соболев – на 5
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❌«Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей «за попытку организации договорных матчей». Экс-директор Скородумов отстранен на 10 лет, совладец Соболев – на 5

«Торпедо» исключили из Мир РПЛ.

Московский клуб наказан «за попытку организации договорных матчей». Такое решение принял КДК РФС на сегодняшнем заседании. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Кроме того, бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет. 

Отмечается, что решение вынесено по итогам рассмотрения следующих игр: матч 25-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» 22 марта 2025 года, матч 29-го тура с «Уралом» 21 апреля 2025 года и матч 32-го тура с «Шинником» 11 мая 2025 года.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

Запутались в деле «Торпедо»? Вот все события в одной картинке

Матчи, которые «Торпедо» пыталось сделать договорными: что в них происходило? Смотрим тут 📺

Кто должен заменить «Торпедо»?5670 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт РФС
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