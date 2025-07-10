«Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо». Ранее хоккейную школу поддерживала академия СКА

Хоккейная школа «Красная машина Юниор» вошла в структуру «Динамо».

Член совета директоров клуба Роман Ротенберг подтвердил эту информацию. Ранее он сообщал , что школе оказывала поддержку академия СКА.

«Развитие в рамках клубной вертикали бело-голубых открывает широкие перспективы для молодых хоккеистов школы «Красная машина Юниор».

С начала своего создания в 2022 году «Красная машина Юниор» достигла большого прогресса в подготовке хоккеистов и спортивных результатах.

Команды школы занимают призовые места в Первенстве Московской области, Кубке Третьяка и других крупных детских турнирах, выступают в первой группе Первенства Москвы.

Росту спортивных результатов школы и всестороннему развитию хоккеистов способствует наличие собственной современной инфраструктуры в г. Красногорск Московской области и в Москве, передовые методики тренировок и сильный тренерский состав.

В настоящий момент в школе занимается более 400 детей. В ближайших планах – дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе, строительство новой арены «Хоккейный город Сколково», а также развитие программ «Спорт+образование» на базе школ в Московской области и Москве, чтобы воспитанники «Красной машины Юниор» смогли получать образование без ущерба для занятий хоккеем.

Динамичное развитие школы «Красная машина Юниор» стало возможным благодаря поддержке правительства Московской области в рамках программы развития хоккея в регионе», – сказано в сообщении «Динамо».

Комтуа останется в «Динамо» и подпишет контракт на 2 года. Форвард не получил хорошего предложения из НХЛ («СЭ»)