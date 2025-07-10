«Краснодар» показал форму собственного производства на сезон-2025/26. Домашний комплект – черно-зеленый, гостевой – белый с зелеными вставками

«Краснодар» показал домашнюю и гостевую форму на предстоящий сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба черно-зеленых цветах, воротник футболки украшен шнуровкой. Гостевая форма – белая с зеленой отделкой.

«В истории черно-зеленых стартующий сезон 2025/26 станет первым в статусе чемпиона России! Его команда проведет в оригинальных комплектах новой домашней и выездной формы собственного производства.

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Шоу-презентация сезона «Мы – Краснодар» с показом новых коллекций формы и экипировки, чествованием чемпионов, представлением новичков и выступлением группы «Градусы» состоится 15 июля на Ozon Арене», – говорится в сообщении на сайте «Краснодара ».

Фото: fckrasnodar.ru