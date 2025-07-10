С «Крыльев Советов» взыскали 923 млн рублей по иску структуры «Ростеха»
С «Крыльев Советов» взыскали более 900 млн рублей по иску структуры «Ростеха».
Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Впоследствии исковые требования были увеличены до 933 млн рублей.
По данным РИА Новости, суд в Москве взыскал по иску структуры «Ростеха» с «Крыльев Советов» 923 миллиона рублей.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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