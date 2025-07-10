С «Крыльев Советов» взыскали 923 млн рублей по иску структуры «Ростеха»

С «Крыльев Советов» взыскали более 900 млн рублей по иску структуры «Ростеха».

Ранее компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Впоследствии исковые требования были увеличены до 933 млн рублей.

По данным РИА Новости, суд в Москве взыскал по иску структуры «Ростеха» с «Крыльев Советов » 923 миллиона рублей.