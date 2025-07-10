  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» готов отказаться от сделки по Дьокерешу. Форвард не хочет возвращаться в «Спортинг» и надеется побудить клуб продать его (A Bola)
56

«Арсенал» готов отказаться от сделки по Дьокерешу. Форвард не хочет возвращаться в «Спортинг» и надеется побудить клуб продать его (A Bola)

«Арсенал» готов отказаться от сделки по Виктору Дьокерешу.

Ранее сообщалось, что переговоры между «канонирами» и «Спортингом» зашли в тупик из-за разногласий по сумме трансфера – лондонский клуб предложил за форварда 65+15 млн евро, в то время как португальцы настаивают на фиксированной сумме в 70 млн евро.

Как сообщает A Bola, за последние три дня между клубами не состоялось ни единого контакта. На данный момент лондонцы рассматривают возможность окончательного отказа от Дьокереша.

Источник в «Арсенале» сообщил, что срыв сделки неизбежен в связи с тем, что руководство «Спортинга» не намерено снижать цену, запрашиваемую за шведского игрока. Уточняется, что португальцы хотели бы получить 70 млн евро фиксированной суммы + 10 млн в качестве бонусов.

Вместе с тем Дьокереш продолжает настаивать на трансфере и отказывается завтра явиться на предсезонную подготовку со «Спортингом». Шведский игрок рассчитывает, что его протест вынудит клуб осуществить продажу.

Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)

Кто должен заменить «Торпедо»?5676 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoВиктор Дьокереш
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoАрсенал
деньги
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спортинг» требует за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик, трансфер может сорваться (Record)
95вчера, 12:28
Директор «Арсенала» прилетел в Лиссабон на переговоры со «Спортингом» по трансферу Дьокереша (ESPN)
87 июля, 19:06
Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)
417 июля, 02:29
«Спортинг» разрешил Дьокерешу отложить возвращение до пятницы из-за переговоров с «Арсеналом»
16 июля, 19:37
Дьокереш хочет только в «Арсенал», форвард провел хороший разговор с Артетой. Контракт до 2030-го согласован, переговоры со «Спортингом» продолжаются
156 июля, 15:14
Главные новости
Аршавин, Кержаков и Радимов проводят мини-олимпиаду – коротаем время до финала КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
3 минуты назадВидео
Экс-хавбек «Реала» Македа об ответе премьера Италии Мелони на критику от левых: «Вот так «фашня». Я бы хотел, чтобы она была президентом Испании вместо банды воров»
423 минуты назад
Селюк о проверке клубов Первой лиги на детекторе лжи: «Готов перечислить 50 000 долларов тому, кто окажется чист. Борющиеся за РПЛ и те, кто на вылете, «замазаны» 100%»
1525 минут назад
«Милан» продал Эрнандеса «Аль-Хилалю» за 25 млн евро
1334 минуты назадФото
«Мы сейчас Fan ID отменим, а через год у нас будут международные соревнования. Нам что, опять его придется вводить?» Депутат Журова об отклонении законопроекта об отмене Fan ID
89сегодня, 15:01
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
сегодня, 15:00Тесты и игры
Черданцев предложил стыковой матч «Оренбурга» с «Уралом»: «Кто выиграет, тот и поднимется в РПЛ. Оставить «Оренбург» – нарушение спортивного принципа, «Урал» не заслужил повышения»
48сегодня, 14:38
«Спартак» сделал предложение «Торино» по Коко. Его отклонили – итальянцы хотят 14-15 млн евро и бонусы за защитника (Metaratings)
35сегодня, 14:21
Руководители «Торпедо» дали взятку в 1,5 млн рублей арбитру матча с «КАМАЗом» Головко через посредника. Судья отправлен под домашний арест, посредник находится под подпиской о невыезде
74сегодня, 13:53
РФС не рассматривает вариант с 15 командами в РПЛ-2025/26. Вместо «Торпедо» сыграют «Оренбург» или «Урал», скорее всего («Матч ТВ»)
73сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Сабах» против «Целе», «Шахтер» примет «Ильвес», «Актобе» сыграет с «Легией»
13 минуты назадLive
«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)
18 минут назад
«Торпедо» дали сутки, чтобы определиться с участием в Первой лиге. «Алания» займет его место в случае отказа (Metaratings)
943 минуты назад
Стример Мэддисон о «Динамо»: «Карпин – прекрасный вообще. Великолепно»
2сегодня, 14:50Игры
Иммобиле перешел в «Болонью». 35-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1», зарплата – 1,8 млн евро за сезон + бонусы
5сегодня, 14:49
Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии. Теперь требуется согласование австралийской федерации, АФК, УЕФА и ФИФА
8сегодня, 14:36
Титов о Сергееве: «Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут, «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Иван – более разнообразный нападающий, чем Заболотный»
17сегодня, 14:19
«Милану» и «Вулверхэмптону» интересен защитник Испании U21 Пубиль. «Альмерия» просит около 15 млн евро
сегодня, 14:08
«Бешикташ» о переговорах со «Спартаком» по Жедсону: «Абсолютная ложь. Призываем наших болельщиков игнорировать подобные сообщения»
4сегодня, 14:01
Джеко перешел в «Фиорентину». 39-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1»
8сегодня, 13:42Фото