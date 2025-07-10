«Арсенал» готов отказаться от сделки по Дьокерешу. Форвард не хочет возвращаться в «Спортинг» и надеется побудить клуб продать его (A Bola)

«Арсенал» готов отказаться от сделки по Виктору Дьокерешу.

Ранее сообщалось , что переговоры между «канонирами» и «Спортингом» зашли в тупик из-за разногласий по сумме трансфера – лондонский клуб предложил за форварда 65+15 млн евро, в то время как португальцы настаивают на фиксированной сумме в 70 млн евро.

Как сообщает A Bola, за последние три дня между клубами не состоялось ни единого контакта. На данный момент лондонцы рассматривают возможность окончательного отказа от Дьокереша .

Источник в «Арсенале » сообщил, что срыв сделки неизбежен в связи с тем, что руководство «Спортинга » не намерено снижать цену, запрашиваемую за шведского игрока. Уточняется, что португальцы хотели бы получить 70 млн евро фиксированной суммы + 10 млн в качестве бонусов.

Вместе с тем Дьокереш продолжает настаивать на трансфере и отказывается завтра явиться на предсезонную подготовку со «Спортингом». Шведский игрок рассчитывает, что его протест вынудит клуб осуществить продажу.

Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)