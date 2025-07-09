«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут по маршруту протяженностью 201,5 км с 6 категорийными подъемами

10 июля пройдет шестой этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

6-й этап

Байе – Вир

201,5 км

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Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 17.22,58

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,42

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,59

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,13

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,22

6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,28

7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,53

8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30

9. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,31

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,32...

70. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 16,17

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»