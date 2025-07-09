«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут по маршруту протяженностью 201,5 км с 6 категорийными подъемами
«Тур де Франс-2025»
6-й этап
Байе – Вир
201,5 км
Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 17.22,58
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,42
3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,59
4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,13
5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,22
6. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,28
7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 1,53
8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,30
9. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,31
10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,32...
70. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 16,17
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»