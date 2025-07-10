  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)
82

«Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)

«Куньлунь» закроет верхний ярус «СКА-Арены».

Ранее стало известно, что китайский клуб проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге. СКА будет выступать в Ледовом дворце.

«Очевидно, что на каждом матче «Куньлуня» в Петербурге будет трудно собирать полную аудиторию.

Поэтому верхний ярус «СКА-Арены» будет затянут тканью, и туда не станут продавать билеты», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Спунер перейдет в «Куньлунь». У форварда 42 очка в 67 матчах за «Авангард» в прошлом сезоне («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКуньлунь Ред Стар
болельщики
СКА-Арена
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если «СКА-Арена» так называется, а на ней играет «Куньлунь» – это странно»
14вчера, 20:38
Плющев о переезде «Куньлуня»: «Получаем шесть дерби Петербурга – это забавно. Город любит хоккей, но китайская команда – сплошная загадка»
108 июля, 07:40
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26. Регулярка пройдет с 5 сентября 2025-го по 20 марта 2026-го
337 июля, 09:38
Главные новости
Черкас о селекции СКА: «Ларионов-младший и Локтионов – не усиление, а обновление команды. Будут помогать внедрять игровые идеи, которых придерживается тренер»
10 минут назад
Экс-тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» Галлан может возглавить «Куньлунь». Канадец – основной претендент
1120 минут назад
Самоскевич подписал односторонний контракт с «Флоридой» на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 31 балл в 72 матчах регулярки прошлого сезона
431 минуту назад
Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»
42сегодня, 14:51
ЦСКА подписал бывшего форварда «Лады» Моисеева – у него 6 очков в 38 матчах прошлого сезона. Контракт – на год
4сегодня, 14:31
«Трактор» давал Ремпалу 150 млн рублей в год с учетом бонусов («Бизнес Online»)
6сегодня, 14:21
Бердин покинет «Авангард», заявил генменеджер Сопин: «Пытается найти Михаилу достойную команду. Пара клубов им интересуется»
12сегодня, 14:10
ИИХФ готова пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года: «В феврале будет поднят вопрос, вероятно»
5сегодня, 13:48
Ожиганов, Дергачев и чемпион мира по CS Dosia сыграют на KHL STAR STRIKE 2 по CS 2. Призовой фонд – 550 тысяч рублей
сегодня, 13:20Киберспорт
Фетисов о допуске Великой и Егорян на ЧМ по фехтованию: «Участвуют без флага и гимна, чему радоваться? Опять издевательство – скоро заставят ходить с опущенной головой»
20сегодня, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
На аллее Ивана Ткаченко в Ярославле появятся скамейки в виде шайб и фонари в виде клюшек. На информационных стендах разместят материалы про историю «Локомотива»
51 минуту назад
СКА и Смирнов продлили контракт на два года. Защитник провел 6 матчей в прошлом сезоне
сегодня, 14:41
Данил Аймурзин: «За несколько миллиардов смог бы в трусах по городу пробежаться. По Уфе больше бы денег просил, по Череповцу – меньше»
4сегодня, 13:59
Марченко о личных призах, которые он хочет взять в НХЛ: «MVP регулярки и плей-офф, «Арт Росс», «Ришар», «Норрис», от «Везины» не откажусь. Мне все нужно»
6сегодня, 13:30
«Амур» и Дыбленко заключили договор на год. Ранее защитника выменяли у «Северстали»
сегодня, 12:08
На домашней арене «Адмирала» установили новый медиакуб
1сегодня, 11:30Фото
Орлов о «Сан-Хосе»: «Впервые буду ветераном в команде. Интересно увидеть, на что способны молодые игроки»
5сегодня, 09:20
Второй снайпер минского «Динамо» Пинчук об отъезде в НХЛ: «Одного желания мало, у меня еще действующий контракт. После сезона – посмотрим»
2сегодня, 05:48
«Амур» подписал экс-форварда «Авангарда» Филатьева на 1 год
сегодня, 04:29
«Толчинский и Исхаков очень помогут «Металлургу». Силантьев о новичках «Магнитки»
2сегодня, 03:03