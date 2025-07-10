«Куньлунь» закроет тканью верхний ярус «СКА-Арены». Билеты будут продаваться только на нижний («Матч ТВ»)

«Куньлунь» закроет верхний ярус «СКА-Арены».

Ранее стало известно , что китайский клуб проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге. СКА будет выступать в Ледовом дворце.

«Очевидно, что на каждом матче «Куньлуня » в Петербурге будет трудно собирать полную аудиторию.

Поэтому верхний ярус «СКА-Арены » будет затянут тканью, и туда не станут продавать билеты», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Спунер перейдет в «Куньлунь». У форварда 42 очка в 67 матчах за «Авангард» в прошлом сезоне («СЭ»)