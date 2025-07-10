Конате хочет в «Реал» и не станет продлевать контракт с «Ливерпулем». «Красные» хотят 50+ млн евро, мадридцы больше 25 млн платить не намерены и предпочитают дождаться 2026-го
Ибраима Конате хочет пойти по пути Трента Александер-Арнолда.
As утверждает, что защитник не планирует продлевать контракт с «Ливерпулем» и нацелен только на переход в «Реал». Все стороны об этом знают.
Чтобы не потерять француза без компенсации в 2026-м, мерсисайдцы думают о его продаже этим летом и уже ищут подходящие варианты. Чемпионы Англии рассчитывают получить за 26-летнего футболиста не менее 50 млн евро.
Конате возглавляет список целей «Реала», но мадридцы не собираются платить столько, сколько хочет «Ливерпуль». Предпочтение отдается подписанию защитника в качестве свободного агента, но и трансфер этим летом в мадридском клубе не исключают – если заплатить придется не больше 20-25 млн евро.
Кто должен заменить «Торпедо»?9351 голос
«Оренбург»
Кто-то другой
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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