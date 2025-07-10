ЦСКА объявил о трансфере Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу»
Матеус Алвес пополнил состав ЦСКА.
Армейцы опубликовали ролик в стиле известной рекламы Nike Joga Bonito, которым представили 20-летнего полузащитника в качестве своего нового игрока.
Сообщалось, что «Сан-Паулу» получит за хавбека 6 млн евро, а также 25% прибыли в случае, если ЦСКА перепродаст бразильца. Контракт рассчитан на пять лет.
Изображение: кадр из видео ЦСКА
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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