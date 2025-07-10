ЦСКА объявил о трансфере Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу»

Матеус Алвес пополнил состав ЦСКА.

Армейцы опубликовали ролик в стиле известной рекламы Nike Joga Bonito, которым представили 20-летнего полузащитника в качестве своего нового игрока.

Сообщалось , что «Сан-Паулу » получит за хавбека 6 млн евро, а также 25% прибыли в случае, если ЦСКА перепродаст бразильца. Контракт рассчитан на пять лет.

Изображение: кадр из видео ЦСКА