Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»

Вячеслав Фетисов объяснил, почему считает хоккей главным спортом в России.

– Хоккей – спорт номер один в России?

– А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет.

Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола. У хоккеистов больше значимых побед.

Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире.

Хоккей круче, без сомнений. Это мое личное мнение, имею на него право, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов .