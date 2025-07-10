Фетисов назвал хоккей спортом №1 в России: «Видим пустые стадионы на футболе. Результаты на мировой арене не в пользу футбола – у хоккеистов больше значимых побед»
Вячеслав Фетисов объяснил, почему считает хоккей главным спортом в России.
– Хоккей – спорт номер один в России?
– А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет.
Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола. У хоккеистов больше значимых побед.
Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире.
Хоккей круче, без сомнений. Это мое личное мнение, имею на него право, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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