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Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ: «КДК принял жесткое, но справедливое решение. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным»

Президент Мир РПЛ прокомментировал исключение «Торпедо» из числа участников.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет. 

«Российская Премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема – из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар. Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-Лиги. Решение на этот счет будет принято Исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, Лига готова незамедлительно оказать Исполкому любую необходимую помощь», – сказал Александр Алаев.

Кто должен заменить «Торпедо»?5692 голоса
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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