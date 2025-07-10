«Реал» и «Бенфика» договорились о трансфере Каррераса за 50 млн евро. Защитник отправится в Мадрид, как только «МЮ» подтвердит отказ от его выкупа

Альваро Фернандес Каррерас в ближайшее время перейдет в «Реал».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мадридцы в устной форме согласовали с «Бенфикой» трансфер защитника за 50 млн евро. Сумма будет выплачиваться частями.

Как только «Манчестер Юнайтед », предыдущий клуб Каррераса , подтвердит отказ от использования опции выкупа испанца, игрок отправится в Мадрид.

В сезоне-2024/25 Альваро провел 32 матча в лиге Португалии и забил три гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .