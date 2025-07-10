«Реал» и «Бенфика» договорились о трансфере Каррераса за 50 млн евро. Защитник отправится в Мадрид, как только «МЮ» подтвердит отказ от его выкупа
Альваро Фернандес Каррерас в ближайшее время перейдет в «Реал».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мадридцы в устной форме согласовали с «Бенфикой» трансфер защитника за 50 млн евро. Сумма будет выплачиваться частями.
Как только «Манчестер Юнайтед», предыдущий клуб Каррераса, подтвердит отказ от использования опции выкупа испанца, игрок отправится в Мадрид.
В сезоне-2024/25 Альваро провел 32 матча в лиге Португалии и забил три гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто должен заменить «Торпедо»?11518 голосов
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Нужно провести отдельный турнир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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