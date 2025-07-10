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«Реал» и «Бенфика» договорились о трансфере Каррераса за 50 млн евро. Защитник отправится в Мадрид, как только «МЮ» подтвердит отказ от его выкупа

Альваро Фернандес Каррерас в ближайшее время перейдет в «Реал».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мадридцы в устной форме согласовали с «Бенфикой» трансфер защитника за 50 млн евро. Сумма будет выплачиваться частями.

Как только «Манчестер Юнайтед», предыдущий клуб Каррераса, подтвердит отказ от использования опции выкупа испанца, игрок отправится в Мадрид.

В сезоне-2024/25 Альваро провел 32 матча в лиге Португалии и забил три гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoАльваро Фернандес Каррерас
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