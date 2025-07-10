СКА покинул «СКА-Арену» из-за стоимости аренды – 15 млн рублей за матч. Ледовый обходится в 15 раз дешевле («Матч ТВ»)

СКА покинул «СКА-Арену» из-за высокой стоимости аренды.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил , что проведет следующий сезон в Ледовом дворце. На «СКА-Арене» будет играть «Куньлунь».

«Это решение очень просто объяснить. Аренда Ледового составляет чуть больше одного миллиона рублей [за игру].

При этом «СКА-Арена » берет за аренду по 15 млн рублей за один матч. Это колоссальная статья расходов, сжирающая бюджет.

Оба объекта не принадлежат клубу», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что в прошлом сезоне СКА провел 16 игр в Ледовом дворце. На «СКА-Арене» армейцы сыграли 21 матч с учетом плей‑офф, что обошлось им минимум в 315 млн рублей.

Ледовый дворец вмещает 12 300 зрителей, «СКА Арена» – 21 520 зрителей.

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