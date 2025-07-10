Андрей Канчельскис: «Нужно убрать лимит на легионеров, если российский футбол хочет развиваться. В каких странах есть лимиты? Велосипед уже изобретен, а мы хотим кого-то удивить»

Андрей Канчельскис считает, что ограничивать количество иностранцев не надо.

«Чем легионеры мешают российскому футболу? Наоборот, нужно убрать лимит на иностранных футболистов.

Если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит. В каких странах есть лимиты?

Велосипед уже изобретен, а мы всегда хотим кого-то удивить», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)