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Андрей Канчельскис: «Нужно убрать лимит на легионеров, если российский футбол хочет развиваться. В каких странах есть лимиты? Велосипед уже изобретен, а мы хотим кого-то удивить»

Андрей Канчельскис считает, что ограничивать количество иностранцев не надо.

«Чем легионеры мешают российскому футболу? Наоборот, нужно убрать лимит на иностранных футболистов.

Если российский футбол хочет развиваться, нужно убирать лимит. В каких странах есть лимиты?

Велосипед уже изобретен, а мы всегда хотим кого-то удивить», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)

Кто должен заменить «Торпедо»?11499 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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