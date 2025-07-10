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Алексей Попов: «Возможно, Ферстаппен уже подписал контракт с «Мерседесом», и Хорнер это знает»

Попов на фоне ухода Хорнера допустил, что Ферстаппен уже в «Мерседесе».

Комментатор Алексей Попов связал слухи об уходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» и увольнение из «Ред Булл» бессменного руководителя Кристиана Хорнера.

«Огромное количество инженеров второго порядка [ушло из «Ред Булл»], Уитли ушел из возглавил «Заубер», Ньюи ушел и возглавил техническую составляющую «Астон Мартин». Сказать, что они бегут с корабля, конечно, нельзя, но, тем не менее, команда была ослаблена.

Нам говорили, что Ваше вытянет, но пока это четвертое место в Кубке конструкторов – одной машиной, по сути, эту машину может пилотировать один человек. И когда ходят слухи, что этот человек или уже подписал, или только ждет добро от совета директоров «Мерседеса», чтобы подписать, а с другой стороны есть миллиард, который предлагает «Астон Мартин»… Если этот человек уходит, с чем остается «Ред Булл»?

Что касается смены регламента, [«Ред Булл»], может, и вытянет машину, но вытянет ли мотор?

Все шло к тому, что может взорваться. Но, честно говоря, все думали, что взорвется после сезона – и в том случае, если Макс уйдет. Возможно, Макс уже подписал [контракт с «Мерседесом»], и Хорнер это знает», – поделился мыслями эксперт.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа. Что?!

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoАлексей Попов
logoАстон Мартин
logoМерседес
logoЭдриан Ньюи
Джонатан Уитли
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