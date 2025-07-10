«Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта». Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу

Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу.

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запросила грант на ледовые шоу «Золушка», «Русалочка» и «Белоснежка».

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Размер гранта – 22 500 000 рублей, софинансирование – 200 346 300 рублей; общая сумма расходов на реализацию составляет 222 846 300 рублей. Срок реализации проекта – с 15 января 2026 года по 30 июня 2027-го.

«Балет и фигуристы языком танца и музыки говорят о традиционных духовно-нравственных ценностях русского народа – любви, душевной чистоте, искренности, вере в чудо, победе добра над злом – все это сегодня, как никогда, важно и нужно нашему обществу, именно это способно сплотить разные поколения, привить нашим детям духовность и умение восхищаться прекрасным, защитить их от чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, насаждаемых извне.

Образы героев сказок усиливаются через такие качества, как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой – Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя!

События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности – Герои России.

Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта. Музыка обогащает эмоциональное восприятие литературного текста, а ледовая хореография в исполнении талантливых фигуристов многократно усилит эффект и позволит донести заложенные в произведение глубинные вечные смыслы до основной целевой группы проекта», – говорится в обосновании.