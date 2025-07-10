Адвокат владельца «Торпедо» об исключении из РПЛ: «Руководство РФС должно уйти в отставку. Они проигнорировали конституцию и отменили презумпцию невиновности»

Адвокат владельца «Торпедо» назвал незаконным исключение клуба из РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Руководство РФС должно уйти в отставку.

РФС сегодня предрешил судьбу уголовного дела в отношении руководства «Торпедо», проигнорировал нормы конституции Российской Федерации, отменил для нас всех презумпцию невиновности, и я предполагаю, что после таких действий РФС должен быть переформатирован, а руководство должно уйти», – заявил Андрей Алешкин.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо ».