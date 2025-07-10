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«Мы сейчас Fan ID отменим, а через год у нас будут международные соревнования. Нам что, опять его придется вводить?» Депутат Журова об отклонении законопроекта об отмене Fan ID

Депутат Светлана Журова поддержала отклонение законопроекта об отмене Fan ID.

Сегодня стало известно, что Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.

«Законопроект об отмене Fan ID внесли коммунисты, в основном, все голосовали против. Я не понимаю, зачем вносить что-то на голосование, если Fan ID может отменить наше правительство. У них есть такие полномочия, для этого никакой закон менять не нужно. Они могут сделать это в любой момент.

Здесь речь не только о футболе, а о любых спортивных соревнованиях. Решение – право правительства. Мы сейчас законом Fan ID отменим, а через год у нас будут международные соревнования. Нам что, опять его придется вводить? Правильно, что правительство просто определяет: где он нужен, а где нет. На РПЛ Fan ID есть, на Кубке России, например, нет.

Я не знаю, зачем коммунисты внесли этот закон. Они обычно делают такое для пиара. Причем так, чтобы предложение как раз отклонили. Чаще всего, так и происходит. Если сейчас отдельно принять такой закон, у нас просто противоречие будет. Лично меня ситуация с Fan ID абсолютно устраивает. Я его за 3 секунды получила, никаких проблем не было», – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

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«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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