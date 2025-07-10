Торторелла и Бэбкок – в шорт-листе «Куньлуня» на пост главного тренера. Китайский клуб также рассматривает Галлана («Матч ТВ»)
«Куньлунь» должен стать одним из сильнейших клубов КХЛ. Постройка новой команды начнется с кандидатуры главного тренера.
«Ред Стар» сделал запрос через агентов на именитого североамериканского специалиста. В шорт‑лист входят Майк Бэбкок, Джон Торторелла и Жерар Галлан. Поиск идет среди кандидатур такого уровня», – сообщил источник «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в руководство «Куньлуня» вошел бывший председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов.
Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс».
Торторелла по ходу прошлого сезона был уволен из «Филадельфии». В 2004 году во главе «Тампы» специалист победил в Кубке Стэнли.
Бэбкок выиграл две Олимпиады (2010, 2014) во главе сборной Канады. Вместе с «Детройтом» также побеждал в Кубке Стэнли.