Торторелла и Бэбкок – в шорт-листе «Куньлуня» на пост главного тренера. Китайский клуб также рассматривает Галлана («Матч ТВ»)

Джон Торторелла, Майк Бэбкок или Жерар Галлан могут возглавить «Куньлунь».

«Куньлунь » должен стать одним из сильнейших клубов КХЛ . Постройка новой команды начнется с кандидатуры главного тренера.

«Ред Стар» сделал запрос через агентов на именитого североамериканского специалиста. В шорт‑лист входят Майк Бэбкок , Джон Торторелла и Жерар Галлан . Поиск идет среди кандидатур такого уровня», – сообщил источник «Матч ТВ».

Ранее стало известно , что в руководство «Куньлуня» вошел бывший председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс».

Торторелла по ходу прошлого сезона был уволен из «Филадельфии». В 2004 году во главе «Тампы» специалист победил в Кубке Стэнли.

Бэбкок выиграл две Олимпиады (2010, 2014) во главе сборной Канады. Вместе с «Детройтом» также побеждал в Кубке Стэнли.