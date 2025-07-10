  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торторелла и Бэбкок – в шорт-листе «Куньлуня» на пост главного тренера. Китайский клуб также рассматривает Галлана («Матч ТВ»)
57

Торторелла и Бэбкок – в шорт-листе «Куньлуня» на пост главного тренера. Китайский клуб также рассматривает Галлана («Матч ТВ»)

Джон Торторелла, Майк Бэбкок или Жерар Галлан могут возглавить «Куньлунь».

«Куньлунь» должен стать одним из сильнейших клубов КХЛ. Постройка новой команды начнется с кандидатуры главного тренера.

«Ред Стар» сделал запрос через агентов на именитого североамериканского специалиста. В шорт‑лист входят Майк Бэбкок, Джон Торторелла и Жерар Галлан. Поиск идет среди кандидатур такого уровня», – сообщил источник «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в руководство «Куньлуня» вошел бывший председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс».

Торторелла по ходу прошлого сезона был уволен из «Филадельфии». В 2004 году во главе «Тампы» специалист победил в Кубке Стэнли.

Бэбкок выиграл две Олимпиады (2010, 2014) во главе сборной Канады. Вместе с «Детройтом» также побеждал в Кубке Стэнли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКуньлунь Ред Стар
logoДжон Торторелла
logoМайк Бэбкок
logoЖерар Галлан
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» Галлан может возглавить «Куньлунь». Канадец – основной претендент
29сегодня, 15:41
Главные новости
Панарин о смол-токе в США: «В лифте докапывались! У меня и так стресс, как к доске выходишь! Просто едь, дождись этажа. Зачем ты меня мучаешь? Сейчас банальные фразы кинул и пошел»
9сегодня, 20:35
Шипачев про Овечкина: «Его рекорд никогда не будет побит, надеюсь. Саня – молодчик, все рады за него»
1сегодня, 20:21
«Даллас» обменял Дамбу в «Питтсбург» – защитник получает 3,75 млн долларов в год. «Старс» получили Колячонка
8сегодня, 20:10
Галлан не против перебраться в КХЛ. «Куньлунь» претендует на экс-тренера «Рейнджерс» и «Вегаса»
2сегодня, 19:55
Мильштейн опроверг слухи о возможном трейде Сорокина: «В контракте прописан полный запрет на обмен. Есть разница между фактами и созданием шума»
3сегодня, 19:30
Степанов о тренерстве Ротенберга: «Система может работать, даже если ты не был профессиональным игроком – есть помощники. Моуринью – пример в футболе»
43сегодня, 19:15
Форварды Денуайе, Лаферрьер и вратарь Мандолезе открыты к предложениям из КХЛ. Они играли в АХЛ в прошлом сезоне
4сегодня, 18:45
Петренко о «Красной машине Юниор» в структуре «Динамо»: «Это сделает легендарный клуб еще сильнее. Школа за последние годы потеряла свои позиции»
5сегодня, 18:35
Романов о недопуске на ОИ-2026: «Мы хотим показать, что Россия – это номер один на мировой арене. Но от нас ничего не зависит»
8сегодня, 17:55
Фетисов о матче между звездами НХЛ и КХЛ: «В 1994 году мы делали Кубок «Спартака». Благодарен нашим хоккеистам, что продолжают важное дело»
4сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
У игроков НХЛ смешанное мнение о расширении регулярки до 84 матчей. Один хоккеист назвал это «самой спорной темой переговоров»
сегодня, 20:55
«Юта», «Торонто» и «Даллас» – среди претендентов на Карлссона. Защитника «Питтсбурга» также могут выменять «Детройт» и «Анахайм»
2сегодня, 20:45
Александр Харитонов: «Красная машина Юниор» сделала огромный скачок за последние годы. Вхождение в структуру «Динамо» – дополнительный стимул для ребят»
сегодня, 19:45
Марченко было комфортно играть под руководством Козырева: «Сложно требовать Кубок Гагарина от «Северстали». Разрыв между богатыми и бедными есть везде, в том числе в НХЛ»
1сегодня, 18:55
«Куньлунь» заменит «Витязь» на Кубке мэра Москвы. Китайский клуб сыграет в группе с ЦСКА и «Спартаком»
5сегодня, 18:20
15 млн рублей за сезон – зарплата Моисеева по контракту с ЦСКА. Форвард набрал 6 очков в прошлом сезоне КХЛ
сегодня, 18:10
Чехович и Дарьин стали свободными агентами. Контракты форвардов и «Витязя» расторгнуты
1сегодня, 17:30
Гавриков интересовался вариантом перехода во «Флориду», но это было сложно сделать из-за потолка зарплат. Защитник подписал соглашение с «Рейнджерс»
4сегодня, 16:55
Чивилев перешел в «Ладу», подписав договор на два года. Форвард набрал 22 очка за «Витязь» в прошлом сезоне
сегодня, 16:01
Черкас о селекции СКА: «Ларионов-младший и Локтионов – не усиление, а обновление команды. Будут помогать внедрять игровые идеи, которых придерживается тренер»
3сегодня, 15:51