12-я ракетка мира Аманда Анисимова вышла в финал «Уимблдона».

В полуфинале она обыграла Арину Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.

Это 13-я победа американки над соперницами из топ-10 при 24 поражениях (на «Больших шлемах» баланс 2:8).

23-летняя Анисимова впервые вышла в финал «Большого шлема». До этого она добиралась только до полуфинала («Ролан Гаррос »-2019).

Всего это будет ее седьмой финал уровня WTA в карьере и второй на траве в 2025-м. С понедельника она обновит личный рейтинговый рекорд, став седьмой ракеткой мира.

За титул Анисимова сыграет с Игой Швентек или Белиндой Бенчич .

Анисимова родилась в Нью-Джерси 31 августа 2001-го в семье эмигрантов из России Константина и Ольги. Ее отец умер за несколько дней до начала US Open-2019. Из-за его смерти она брала перерыв в карьере из-за психологических проблем.

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