Боссы «Реала» намерены обсудить с игроками их устремления и недостаточную работу в команде. Винисиус и Мбаппе вызывают опасения, Родриго решено продать (Marca)

Руководство «Реала» намерено обсудить с игроками их цели и работу в команде.

Накануне мадридцы уступили «ПСЖ» со счетом 0:4 в полуфинале клубного чемпионата мира и вылетели с турнира.

Руководители «Реала » считают, что некоторые футболисты не желают работать на команду, и намерены положить этому конец, сообщает Marca. В ближайшие дни они поговорят с некоторыми игроками, чтобы выяснить, чего они хотят, к чему стремятся и насколько преданы делу.

Клуб выскажет четкий посыл: либо они работают как команда, либо находят решения, так как трансферное окно закрывается только в начале сентября.

Отмечается, что особую тревогу вызывает нынешняя форма Винисиуса Жуниора . Боссы «сливочных» хотят знать, какие у него мысли и ожидают честного ответа.

Также в клубе уже определились с Родриго и ищут для него другой вариант продолжения карьеры.

Мбаппе тоже вызывает опасения. Хаби Алонсо дал ясно понять, что все одиннадцать игроков должны работать и бороться на поле, однако в матче с «ПСЖ » этого не произошло. Недостаточная работа нападающего в обороне стала предметом беспокойства.

Рио Фердинанд: «Когда «Реал» выиграл ЛЧ два года назад, я думал, что началась эра доминирования, но все меняется. Смогут ли Хаби, Мбаппе и компания изменить ситуацию?»

Алонсо про 0:4 от «ПСЖ»: «Их проект строится два года, а мы только начинаем. Больно, но это сигнал о том, сколько работы «Реалу» предстоит»

Алонсо о Родриго в запасе против «ПСЖ»: «Игровое решение. «Реалу» нужен был другой футболист»