Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID
Fan ID не будет отменен.
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.
Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В настоящее время карта болельщика требуется для посещения матчей Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка России.
Кто должен заменить «Торпедо»?6613 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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