Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Fan ID не будет отменен.

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В настоящее время карта болельщика требуется для посещения матчей Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка России.