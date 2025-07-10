Швентек – единственная действующая теннисистка с финалами ТБШ на всех покрытиях
Ига Швентек пробилась в финал «Уимблдона».
Полька, которой 24 года и 30 дней, стала самой молодой теннисисткой с 2003 года с финалами турниров «Большого шлема» на всех покрытиях. 22 года назад финалы на всех покрытиях собрала 21-летняя Жюстин Энен.
Кроме того, Швентек – единственная действующая теннисистка финалами «Шлемов» на всех покрытиях.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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