Швентек – единственная действующая теннисистка с финалами ТБШ на всех покрытиях

Ига Швентек пробилась в финал «Уимблдона».

Полька, которой 24 года и 30 дней, стала самой молодой теннисисткой с 2003 года с финалами турниров «Большого шлема» на всех покрытиях. 22 года назад финалы на всех покрытиях собрала 21-летняя Жюстин Энен .

Кроме того, Швентек – единственная действующая теннисистка финалами «Шлемов» на всех покрытиях.

Ига Швентек покорила траву