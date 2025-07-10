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Россия осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия обошла Нидерланды, Италия – вне топ-10

Россия сохранила 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. По сравнению с прошлой версией от 3 апреля, сборная России сохранила позиции и по-прежнему занимает 35-ю строчку.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины.

1. Аргентина

2. Испания

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6 (7). Португалия

7 (6). Нидерланды

8. Бельгия

9 (10). Германия

10 (11). Хорватия

26 (25). Украина

...

35. Россия

...

97 (98). Беларусь

...

114 (113). Казахстан.

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Кто должен заменить «Торпедо»?5670 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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