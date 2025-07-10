Россия осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Португалия обошла Нидерланды, Италия – вне топ-10
Россия сохранила 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. По сравнению с прошлой версией от 3 апреля, сборная России сохранила позиции и по-прежнему занимает 35-ю строчку.
Лидером рейтинга остается сборная Аргентины.
1. Аргентина
2. Испания
3. Франция
4. Англия
5. Бразилия
6 (7). Португалия
7 (6). Нидерланды
8. Бельгия
9 (10). Германия
10 (11). Хорватия
…
26 (25). Украина
...
35. Россия
...
97 (98). Беларусь
...
114 (113). Казахстан.
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Кто должен заменить «Торпедо»?5670 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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