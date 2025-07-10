Депутат Хамитов предложил создать приложение для учителей физкультуры: «Это не просто педагоги, а универсальные солдаты школьной системы. Цифровых инструментов для них практически нет»

В Госдуме предложили создать мобильное приложение для учителей физкультуры.

О соответствующей инициативе рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов .

«Сегодня учителя физкультуры и школьные тренеры – это не просто педагоги, а настоящие универсальные солдаты школьной системы. На них лежит колоссальный объем задач: от планирования уроков и организации сдачи нормативов ГТО до ведения отчетности и вовлечения детей в спортивные мероприятия. При этом цифровых инструментов, созданных специально для них, практически нет.

Именно поэтому я выступил с инициативой создания мобильного приложения «Физра+», которое должно стать удобным, функциональным помощником для каждого учителя физической культуры. «Физра+» позволит: автоматизировать рутинные процессы и документооборот, собирать и систематизировать данные по ученикам, их успехам и командам, делиться опытом и методиками с коллегами по всей стране, эффективно готовить учеников к участию в ГТО и других спортивных мероприятиях.

Это не попытка заменить живое взаимодействие между учителем и учеником – наоборот. Мы хотим дать педагогам время и ресурсы, чтобы сосредоточиться на главном: развитии детей, формировании у них любви к спорту и активному образу жизни.

В рамках этой инициативы я направил официальный запрос в Минцифры с предложением о разработке и поддержке такого приложения на государственном уровне. Считаю важным также привлечь к сотрудничеству Минпросвещения и Минспорт.

Создание приложения «Физра+» – это шаг к формированию современного, технологичного школьного спорта, в центре которого стоит не только ученик, но и поддержанный, уважаемый и оснащенный всем необходимым учитель. Это инвестиция в здоровье будущего поколения», – заявил Хамитов.