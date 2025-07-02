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  • «Роналду – феномен, сверхчеловек. На сборах в США он купил всему персоналу последние айфоны и Apple Watch – он любит благодарить окружающих». Экс-вратарь «Реала» Касилья о Криштиану
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«Роналду – феномен, сверхчеловек. На сборах в США он купил всему персоналу последние айфоны и Apple Watch – он любит благодарить окружающих». Экс-вратарь «Реала» Касилья о Криштиану

Экс-вратарь «Реала» Кико Касилья рассказал о характере Криштиану Роналду.

«Он феномен, сверхчеловек, который помогает даже самому последнему ребенку из академии. Попросите его о чем угодно, и он сделает это.

Когда мы ездили в США на предсезонные сборы, он купил всему персоналу – физиотерапевтам, охранникам и всем остальным – по айфону и по Apple Watch того года выпуска.

Есть детали, о которых нет смысла упоминать. Он человек, который любит благодарить всех, кто его окружает», – сказал Касилья в подкасте El After de Post United.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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