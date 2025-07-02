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  • «Локо», «Зенит» и «Спартак» высказались против совмещения Карпина на собрании РПЛ. Утверждалось, что оно может отразиться на сборной и служить интересам «Динамо» («РБ Спорт»)
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«Локо», «Зенит» и «Спартак» высказались против совмещения Карпина на собрании РПЛ. Утверждалось, что оно может отразиться на сборной и служить интересам «Динамо» («РБ Спорт»)

Представители трех клубов РПЛ высказали недовольство совмещением Валерия Карпина.

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, одновременно являясь главным тренером сборной России – это позволяет договоренность с РФС на время отсутствия официальных матчей.

По информации «РБ Спорт», на общем собрании Мир РПЛ представители «Локомотива» [Владимир Леонченко], «Зенита» [Максим Погорелов] и «Спартака» [Олег Малышев] выразили беспокойство этой ситуацией.

В частности, были приведены аргументы о том, что совмещение может отразиться на результатах сборной и служить интересам одного клуба [«Динамо»].

В ответ генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов напомнил о том, что до возвращения к официальным матчам совмещение возможно.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Максим Погорелов
logoОлег Малышев
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