Никитин о переходе в ЦСКА из «Локомотива»: «Понимал, что нахожусь на пределе. Это не смена места работы. Я должен сам найти мотивацию, начать заново»

Игорь Никитин объяснил, почему сменил «Локомотив» на ЦСКА.

В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом », но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА .

– На предложение ЦСКА вы ответили довольно быстро?

– Можно сказать и так.

Просто я уже по своему самочувствию, по своим ощущениям понимал, что, наверное, нахожусь, что называется, на пределе. Все, что мог, что знал, я отдал ребятам.

– Учитывая, что вы выигрывали Кубок Гагарина и в «Локомотиве», и в ЦСКА, как бы вы объяснили этот новый для себя вызов, в чем он заключается? Не так много тренеров меняет клуб после победного сезона: в хоккее можно вспомнить только уход Владимира Юрзинова из «золотого» «Динамо» в финский ТПС в 1992 году, Петра Воробьева из «Динамо» в немецкий «Франкфурт» в 1993 году. В футболе же свежий пример – уход Марко Николича из ЦСКА, который выиграл кубок.

– Ну здесь неправильным будет говорить, что я что-то поменял. Я просто же все, что у меня было, отдал.

Мы сделали большое дело, я горжусь парнями, что они стали самодостаточными, уверенными, выиграли совершенно заслуженно. Я видел их рост, рос вместе с ними.

Поэтому для меня это не смена места работы, а понимание того, что я должен сам для себя найти мотивацию, начать все заново.

Я такой человек: для меня важна мотивация, важен процесс, ощущение каждодневного движения. Оно не всегда вверх получается, но я не хотел оставаться на месте, – сказал Игорь Никитин .