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«Спартак» и Жамнов продлили соглашение до 2028 года

«Спартак» продлил соглашение с главным тренером Алексеем Жамновым.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

Жамнов работает в клубе на разных должностях с 2015-го. В минувшем сезоне красно-белые уступили «Салавату Юлаеву» во втором раунде Кубка Гагарина (3-4 в серии).

«Впервые в истории КХЛ спартаковцы стали чемпионами дивизиона Боброва, а сам Алексей Юрьевич установил новые рекорды клуба по победам и матчам во главе «Спартака» в КХЛ и во второй раз принял участие в Матче звезд.

Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК «Спартак» Москва!» – сказано в сообщении московского клуба.

Агент Голдобина об интересе к игроку в КХЛ: «Сейчас вроде как все затихло. У него еще год контракта со «Спартаком», мы даже ничего не обсуждаем с клубом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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