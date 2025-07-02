«Спартак» и Жамнов продлили соглашение до 2028 года

«Спартак» продлил соглашение с главным тренером Алексеем Жамновым.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

Жамнов работает в клубе на разных должностях с 2015-го. В минувшем сезоне красно-белые уступили «Салавату Юлаеву» во втором раунде Кубка Гагарина (3-4 в серии).

«Впервые в истории КХЛ спартаковцы стали чемпионами дивизиона Боброва, а сам Алексей Юрьевич установил новые рекорды клуба по победам и матчам во главе «Спартака » в КХЛ и во второй раз принял участие в Матче звезд.

Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК «Спартак» Москва!» – сказано в сообщении московского клуба.

Агент Голдобина об интересе к игроку в КХЛ: «Сейчас вроде как все затихло. У него еще год контракта со «Спартаком», мы даже ничего не обсуждаем с клубом»