Казанский «Сокол» прекратит существование из-за отсутствия финансирования. На матче с «Крыльями Советов-2» организуют «поминальный» обед, игроки выйдут на поле в траурной форме

Казанский «Сокол» прекратит существование 6 июля.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев. Причиной прекращения существования клуба стало отсутствие финансирования.

«Клуб прекратит существование после крайнего матча, который состоится 6 июля с самарскими «Крыльями Советов-2».

Очень печально. Если у выпускников спортивных школ Казани был хоть какой-то ориентир, и они понимали, что можно попасть в профессиональный футбол и играть за свой город, то теперь это все уходит в небытие», – сказал Минневалиев.

В прощальном матче игроки «Сокола» выйдут на поле в траурном комплекте формы. Для зрителей будет организован «поминальный» обед, в меню которого войдут кутья, гороховая каша и кисель. Матч начнется в 12:00 по московскому времени на стадионе «Трудовые резервы», который находится рядом с Арским кладбищем.

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