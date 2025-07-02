Рахимова выбила с «Уимблдона» прошлогоднюю финалистку Паолини. Для россиянки это первая в карьере победа над топ-10

Камилла Рахимова вышла в третий круг «Уимблдона».

Она обыграла пятую ракетку мира Жасмин Паолини – 4:6, 6:4, 6:4.

Рахимова одержала первую победу над соперницей из топ-10. До этого она проиграла семь матчей теннисисткам такого уровня.

Также она впервые с «Ролан Гаррос »-2023 вышла в третий круг «Большого шлема».

Паолини в прошлом году дошла до финала на «Уимблдоне ». В рейтинге она потеряет 1230 очков и опустится как минимум на восьмую строчку.

За выход во вторую неделю Рахимова сыграет с Линдой Носковой .