Рахимова выбила с «Уимблдона» прошлогоднюю финалистку Паолини. Для россиянки это первая в карьере победа над топ-10
Камилла Рахимова вышла в третий круг «Уимблдона».
Она обыграла пятую ракетку мира Жасмин Паолини – 4:6, 6:4, 6:4.
Рахимова одержала первую победу над соперницей из топ-10. До этого она проиграла семь матчей теннисисткам такого уровня.
Также она впервые с «Ролан Гаррос»-2023 вышла в третий круг «Большого шлема».
Паолини в прошлом году дошла до финала на «Уимблдоне». В рейтинге она потеряет 1230 очков и опустится как минимум на восьмую строчку.
За выход во вторую неделю Рахимова сыграет с Линдой Носковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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