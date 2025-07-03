ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами из России до 2026 года. Правило не распространяется на соглашения, зарегистрированные после мая 2023-го

ФИФА продлила действие правила о приостановке контрактов с клубами из России.

Совет ФИФА объявил, что иностранные игроки и тренеры по-прежнему смогут приостановить контракты с российскими и украинскими клубами.

Продление не касается контрактов игроков и тренеров, которые были зарегистрированы в российском или украинском клубе 21 мая 2023 года или позднее. Также правило не распространяется на игроков и тренеров, чьи контракты были продлены после 7 марта 2022 года.

Разрешение будет действовать до 30 июня 2026 года. Чтобы воспользоваться правом приостановки контракта, клуб нужно уведомить в письменной форме не позднее 1 августа 2025 года.

«Продление обеспечивает постоянную нормативную поддержку пострадавшим игрокам, тренерам и клубам и отражает постоянную приверженность ФИФА защите стабильности и целостности футбольной системы в исключительных обстоятельствах», – говорится в заявлении.