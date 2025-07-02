Медина, Зиньковский и Чернов тренировались отдельно по решению Станковича. Тренер «Спартака» не рассчитывает на игроков («Чемпионат»)
Хесус Медина и еще пара игроков не тренировались со «Спартаком» вчера.
По информации «Чемпионата», полузащитники Хесус Медина и Антон Зиньковский, а также защитник Никита Чернов 1 июля тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Игроки занимались на другом поле, тогда как остальные работали в общей группе. По словам источника, Станкович не рассчитывает на этих игроков в ближайшей перспективе.
Чернов отыграл восемь матчей в Мир РПЛ в прошлом сезоне, Медина провел 18 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста. Зиньковский вторую половину сезона провел в аренде в «Крыльях Советов». Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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