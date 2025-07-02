  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медина, Зиньковский и Чернов тренировались отдельно по решению Станковича. Тренер «Спартака» не рассчитывает на игроков («Чемпионат»)
34

Медина, Зиньковский и Чернов тренировались отдельно по решению Станковича. Тренер «Спартака» не рассчитывает на игроков («Чемпионат»)

Хесус Медина и еще пара игроков не тренировались со «Спартаком» вчера.

По информации «Чемпионата», полузащитники Хесус Медина и Антон Зиньковский, а также защитник Никита Чернов 1 июля тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Игроки занимались на другом поле, тогда как остальные работали в общей группе. По словам источника, Станкович не рассчитывает на этих игроков в ближайшей перспективе.

Чернов отыграл восемь матчей в Мир РПЛ в прошлом сезоне, Медина провел 18 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста. Зиньковский вторую половину сезона провел в аренде в «Крыльях Советов». Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12968 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoЧемпионат.com
logoНикита Чернов
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Зиньковский
logoХесус Медина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев о Челестини: «Чемпионат Швейцарии никогда не входил в топовые. ЦСКА собирается бороться за чемпионство, а у него репутация тренера-спасателя»
21сегодня, 09:40
Романцев о Заболотном в «Спартаке»: «Если инициатива шла от Станковича, то ход интересный. Возможно, у него чутье на горячих игроков, как он сам. Антон совсем не похож на «сбитого летчика»
34сегодня, 06:22
«Спартак» сделал новое предложение по Сергееву, почти идентичное предыдущему. Возможно, красно-белые затягивают переход форварда «Крыльев» в «Динамо» («СЭ»)
94вчера, 22:51
Главные новости
Алаев о жеребьевке Кубка: «Нет сомнений в корректности ее проведения. Понимаю сложность, она шла два часа – жеребили весь путь. Но частично можно было дать в лайве»
29 минут назад
«Спартак» интересуется правым защитником «Браги» Гомесом. Португальцы хотят 10 млн евро (Metaratings)
1330 минут назад
Генсек РФС о деле Писарского: «Пожизненной дисквалификации не вижу. Это рекомендация, когда игрок много раз ставит против своих команд»
445 минут назад
Медведев об РПЛ: «Две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку – гол из офсайда в матче со «Спартаком» и нарушение на Венделе в игре с «Локомотивом»
8347 минут назад
Россия – 26-я в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Лидирует Англия, Италия – 2-я, Испания – 3-я, Германия – 4-я
69сегодня, 09:59
Месси продлит контракт с «Интер Майами» – стороны настроены на это и ведут работу. Аргентинец хочет выиграть два титула с клубом и будет готовиться к ЧМ-2026 (Marca)
32сегодня, 09:50
Романцев о Челестини: «Чемпионат Швейцарии никогда не входил в топовые. ЦСКА собирается бороться за чемпионство, а у него репутация тренера-спасателя»
21сегодня, 09:40
«Ливерпуль» продал Куансу в «Байер». Англичане получат 30+5 млн фунтов за 22-летнего защитника
25сегодня, 09:23
«Челси» стал главным фаворитом КЧМ после 1/8 финала по версии Opta – 26,8% на победу. «ПСЖ» с 24,9% – 2-й, «Реал» с 16,9% – 3-й, «Бавария» с 14,8% – 4-я, «Флуминенсе» с 1,6% – последний
43сегодня, 09:08
«Ливерпуль» отклонил запрос «Баварии» по Диасу. Англичане заявили, что не хотят обсуждать трансфер
10сегодня, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Валенсия» предложила Москере новый контракт, чтобы отговорить его от перехода в «Арсенал». 21-летний защитник склоняется к трансферу (ESPN)
213 минут назад
Агент Чернова о том, что игрок тренировался отдельно от «Спартака»: «Ситуация требует быстрых действий. Очень важно переговорить с Малышевым, чтобы понимать, как поступать дальше»
119 минут назад
«Динамо» пока не согласовало с «Фламенго» трансфер Карраскаля. Бело-голубых не устраивает порядок и сроки выплат
529 минут назад
Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2030-го. Защитником интересовались «МЮ», «Ливерпуль» и «Ман Сити»
8сегодня, 09:19
«Ювентус» договорился с Дэвидом о переходе
9сегодня, 08:57
Бернарду о вылете «Сити» с КЧМ: «Никто не хотел пораньше в отпуск, мы уже привыкли обходиться без них из-за безумного календаря. Мы серьезно относимся к турнирам и хотели победить»
5сегодня, 08:44
13 очков Невеша из «ПСЖ» – лучший результат 1/8 финала КЧМ. Его партнер Хакими и Джеймс из «Челси» набрали по 12
сегодня, 08:30Фэнтези
«Арсеналу» интересен Аклиуш, «Монако» хочет 70 млн евро за игрока
5сегодня, 08:29
Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США сыграют с Гватемалой, Мексика встретится с Гондурасом
сегодня, 08:08
Гендиректор «Динамо» о словах генсека РФС про жеребьевку Кубка: «Могу только согласиться – эксцесс был допущен. Не знаю, кто там у них отдыхал, пусть сами разбираются»
9сегодня, 07:45