Медина, Зиньковский и Чернов тренировались отдельно по решению Станковича. Тренер «Спартака» не рассчитывает на игроков («Чемпионат»)

Хесус Медина и еще пара игроков не тренировались со «Спартаком» вчера.

По информации «Чемпионата», полузащитники Хесус Медина и Антон Зиньковский , а также защитник Никита Чернов 1 июля тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича .

Игроки занимались на другом поле, тогда как остальные работали в общей группе. По словам источника, Станкович не рассчитывает на этих игроков в ближайшей перспективе.

Чернов отыграл восемь матчей в Мир РПЛ в прошлом сезоне, Медина провел 18 матчей, забил один гол и отдал 2 ассиста. Зиньковский вторую половину сезона провел в аренде в «Крыльях Советов». Ранее сообщалось , что «Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи».