Олимпийский комитет России расторг договор с компанией Zasport
Олимпийский комитет России и компания Zasport расторгли договор о сотрудничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе ОКР.
Компания Zasport стала официальным экипировщиком олимпийской сборной России в 2017 году, соглашение заключалось до 2025 года.
«Олимпийский комитет России и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве.
Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу», – говорится в сообщении ОКР.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
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