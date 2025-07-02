Олимпийский комитет России расторг договор с компанией Zasport

Олимпийский комитет России и компания Zasport расторгли договор о сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе ОКР.

Компания Zasport стала официальным экипировщиком олимпийской сборной России в 2017 году, соглашение заключалось до 2025 года.

«Олимпийский комитет России и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве.

Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу», – говорится в сообщении ОКР.