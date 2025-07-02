Россия – 26-я в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Лидирует Англия, Италия – 2-я, Испания – 3-я, Германия – 4-я
Россия занимает 26-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.
Таблица была обновлена перед началом нового еврокубкового сезона. Список возглавляет Англия с 90,839 балла, Италия занимает второе место, Испания – третье.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Англия – 90,839 балла;
2. Италия – 80,946;
3. Испания – 74,953;
4. Германия – 71,117;
5. Франция – 65,177;
6. Нидерланды – 57,950;
7. Португалия – 52,666;
8. Бельгия – 50,850;
9. Турция – 40,8;
10. Чехия – 37,5;
...26. Россия – 18,299;
...28. Украина – 17,6;
...52. Беларусь – 4,5.
АПЛ – сильнейшая лига мира по версии Opta. Серия А и Ла Лига – в тройке, РПЛ делит 23-е место
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
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