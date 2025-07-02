Россия – 26-я в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Лидирует Англия, Италия – 2-я, Испания – 3-я, Германия – 4-я

Россия занимает 26-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Таблица была обновлена перед началом нового еврокубкового сезона. Список возглавляет Англия с 90,839 балла, Италия занимает второе место, Испания – третье.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Англия – 90,839 балла;

2. Италия – 80,946;

3. Испания – 74,953;

4. Германия – 71,117;

5. Франция – 65,177;

6. Нидерланды – 57,950;

7. Португалия – 52,666;

8. Бельгия – 50,850;

9. Турция – 40,8;

10. Чехия – 37,5;

...26. Россия – 18,299;

...28. Украина – 17,6;

...52. Беларусь – 4,5.

АПЛ – сильнейшая лига мира по версии Opta. Серия А и Ла Лига – в тройке, РПЛ делит 23-е место