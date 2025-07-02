«Челси» купил Жоао Педро за 60 млн фунтов у «Брайтона». Контракт с 23-летним форвардом – до 2033 года
«Челси» купил Жоао Педро у «Брайтона».
Сообщается, что лондонский клуб заплатит за 23-летнего форварда 60 млн фунтов. Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет.
В прошлом сезоне Жоао Педро провел в АПЛ 27 матчей, забил 10 голов (5 с пенальти) и сделал 6 результативных передач.
Фото: сайт «Челси»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Челси»
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